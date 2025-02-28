Kastamonu'da gizemli hayırsever, 3 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

İHA

Kastamonu’da Ramazan ayı öncesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahalle bakkallarını ziyaret ederek ihtiyaç sahibi ailelerin borçlarını ödedi.

Esentepe Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bakkallara giden hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelerin 3 farklı bakkala olan toplam 51 bin liralık borcunu ödedi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALARI İÇİN PARA VERDİ

Gizemli hayırsever, ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayındaki erzak ihtiyaçlarını karşılamak için de para verdi.

"BİZ DE MEMNUN KALDIK, İHTİYAÇ SAHİBİ OLANLARDA MEMNUN KALDI"

Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı, 25 yıllık bakkal işletmecisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Birisi geldi ve 'veresiyeniz var mı' diye sordu. Biz hiçbir zaman kimseyi kapımızdan geri çevirmediğimiz için 'buyurun ne isterseniz alabilirsiniz' dedim. 'Hayır, bakkala veresiye borcu olanların borçlarını kapatmak için veresiye defterini satın almak istiyorum' dedi. Ben de şaşırdım. Televizyon haberlerinde, gazete haberlerinde görüyorduk ama başımıza gelmemişti. Şimdi 3-4 yıldan beri her sene Ramazan ayı yaklaştığında böyle iş insanlarımız geliyor, hayır sahipleri veresiye defterini bizlerden satın alıyor. Defterimi çıkardım, koyduk masaya ve borcu olanları hesapladık. İçinde durumu iyi olan o vatandaşımız vardı, onları katmadık. Bizim burası küçük bir bakkal, fazla da veresimiz yok. Hesapladım 6 bin lira borç çıktı. Defterde 5-6 müşterim vardı. Parayı ödedi. Defterin sayfalarını da onun yanında yırttık. O borcu olanları da tek tek aradım, borcun ödendiğini söyledim. Memnun kaldılar, teşekkür ettiler. 'Beyefendi sizi duyuyor' dedim. Teşekkür ettiler, dua ettiler. Aramamız bitince de defterimizi aldık. Vatandaşın gözünün önünde yaprağını sobaya attık ve yaktık.

"ALLAH’IM MERHAMET SAHİBİ ZENGİNLERİMİZİN SAYISININ ARTIRSIN"

Geçen Ramazan ayı öncesi de üç kişinin geldiğini anlatan Karandı, "Ramazanın başında veresiyemiz ödendi. Defterimizi yine yırtıp attık. Ondan sonra iki vatandaşımız geldi. Hatta Ramazan ayının sonunda da gelen bir vatandaşımıza 'defterimizde veresiyemiz yok, kusura bakmayın, başka bir bakkala gidin' dedik. Bizim mahallelerde bakkal kültürü devam ediyor. Buralarda biraz daha vatandaşın geçim durumu zor. Genelde asgari ücretli ve emekliler var. İhtiyaç sahibi aileler buralarda biraz daha fazla. Ben 25 senelik esnafım, 'veresiye bir şeyler alacağım diyen kimseye geri çevirmedim. Güzel Allah’ım toplumumuzda hayır sahiplerini arttırsın" diye konuştu.

"BU GİBİ HAYIRSEVERLERİN ÇOĞALMASINI BEKLİYORUZ"

"Kastamonu İyilik Elçileri Yardım Grubu" adı altında 2015 yılından itibaren insanlara yardım ulaştırdıklarını söyleyen Ali Ay ise şöyle konuştu:

Kastamonu’da durumu iyi olan aileler bizlere yardımlarını ulaştırıyor. Durumu iyi olan ailelerden bir tanesi bir gün beni aradı, adak eti olduğunu söyledi, 'beraber dağıtalım' dedi. Biz de beraber dağıttık, dağıttıktan sonra bu Ramazan girmeden bu dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere ne gibi yardımlar yaparız diye bilgi alışverişinde bulundu. Ben de o zaman söylemiştim. O da bakkalların hesaplarını kapattı. Sonra beni aradı, 'ağabey ben 28 bin TL bir bakkala, 13 bin TL bir bakkala ve 10 bin TL bir bakkala yardım verdim, ismim de gizli olsun' dedi. Biz de bu gizli kahramanımıza yaptıkları hayırlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olsun, bu bir iyilik davranışıdır, bu bir teşviktir. Bu iyiliklerin daha da yükselmesini ve çoğalmasını istiyoruz.

Bakkal işletmecisi Ramazan Horuz da, "Hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir davranış. Bizim de bakkaldaki veresiye defterindeki ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler. Böyle güzel insanlarımız olmazsa milletin işi kötüye gider. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.