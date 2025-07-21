Kavrulacağız: Gölgede bile 45 derece olacak

Yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek...

Öyle ki bu hafta adeta kavrulacağız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı daha yaptı.

Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Yağışların bugünden itibaren 3 gün boyunca yurdun kuzey kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Haftanın ilk gününde Batman'da termometreler 43 dereceyi gösterecek. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 derece olacak.

- Kırklareli 35 derece.

- İstanbul 35 derece.

- İzmir 37 derece.

- Muğla 39 derece.

- Adana 36 derece.

- Ankara 34 derece.

- Sinop 34 derece.

- Trabzon 26 derece.

- Malatya 39 derece.

- Diyarbakır 42 derece.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Uzmanlar "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

Uyarıda orman yangınlarının yüzde 86 oranında insan kaynaklı çıktığı vurgulandı, anız yakılmaması, sigara izmaritleriyle, plastik ve cam şişelerin doğaya atılmaması istendi.

"FÖN RÜZGARLARI ETKİLİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.