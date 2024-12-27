Kayak merkezlerindeki kar kalınlığında Palandöken zirvede

AA

Kış aylarına girilmesiyle birlikte kayak merkezlerinde yerli ve yabancı turist yoğunluğunda artış yaşanıyor...

Birçok sporseverin uğrak tatil noktalarından olan kayak merkezlerine ilişkin ise kar kalınlıkları ve hava sıcaklıkları açıklandı.

Listeye göre, 108 santimetre kar kalınlığıyla Palandöken, listenin başında yerini aldı.

KAR KALINLIKLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 86, Ergan'da 75, Saklıkent'te 74, Konaklı'da 73, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 63, Uludağ'da 62, Erciyes'te 60, Zigana'da 49, Mersivan'da 38, Nemrut'ta 37, Çambaşı'nda 36, Hakkari'de 35, Kop'ta 32, Denizli'de 30, Hesarek'te 21, Ilgaz'da 19, Yedikuyular'da 18, Sarıkamış'ta 16, Keltepe'de 11, Yıldıztepe'de 10, Gevaş Abalı'da 9, Yalnızçam'da 8, Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Aynı listede 108 santimetre kar kalınlığıyla Palandöken, Kartalkaya'yı geride bıraktı.

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HAVA SICAKLIĞI TAHMİNLERİ

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez/ 27.12.2024/ En düşük/ En yüksek

Palandöken/ Kar Yağışlı/ -6/ 2

Ergan/ Kar Yağışlı/ -2/ 0

Kartalkaya/ Kar Yağışlı/ -4/ -3

Konaklı/ Kar Yağışlı/-5/ -2

Yıldız Dağı/ Çok Bulutlu/ -2/ 3

Saklıkent/ Kar Yağışlı/-2/ 2

Uludağ/ Kar Yağışlı/-3/ -2

Mersivan/ Karla Karışık Yağmur/ 1/ 5

Erciyes/ Hafif Kar Yağışlı/ -5 / 0

Çambaşı / Kar Yağışlı/ -1 / 3

Kop / Kar Yağışlı/ 1/ 2

Keltepe / Kar Yağışlı/ -4 / -2

Yıldıztepe/ Kar Yağışlı/ -2 / -1

Hakkari / Kar Yağışlı/ -7/ -4

Ilgaz/ Kar Yağışlı/ -2/ -1

Gevaş Abalı/ Kar Yağışlı/ -2/ 4

Yedikuyular / Kar Yağışlı/ -2 / 2

Sarıkamış/ Kar Yağışlı/ -6/ 1

Yalnızçam / Kar Yağışlı/ -10/ 0

KAYAK MERKEZLERİ İÇİN HAVA SICAKLIKLARI TAHMİNİ