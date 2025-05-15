Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Neslihan Demir, Galatasaray'a olan tutkusuyla tanınıyor.

Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ve fanatik Galatasaraylı Demir, hayranı olduğu yıldız oyuncu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı.

OSİMHEN'E OYUNCAK BEBEK HEDİYE ETMEK İSTİYOR

Daha önce torunlarına, komşu çocuklarına farklı figürlerde bebekler örüp hediye eden Demir, bir haftada tamamladığı "Osimhen bebeği"nde ünlü oyuncuyla özdeşleşen maske detayını da unutmadı.

Demir, bebeği şampiyonluk hediyesi olarak Osimhen'e hediye etmek istiyor.

"BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Neslihan Demir,, Galatasaray maçlarını kaçırmadan izlediğini ve bu sene de şampiyon olacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Çiftçilik ve hayvancılık işlerinden arta kalan zamanlarında bebek ördüğünü belirten Demir, "7 torunum var. Boş zamanlarımda torunlarıma bebek örüyorum. İlçemiz, Soğanlı bebekleriyle ünlü. Bebek örmeyi seviyorum. Eş, dost, akrabanın çocuklarına da örüp, hediye ediyorum." diye konuştu.

"OSİMHEN'İN BİZDE KALMASINI İSTİYORUM"

Bebek örmeyi annesinden öğrendiğini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Eskiden oyuncak yoktu, hazır alamazdık. Çocuklarıma bebek örerdim, bezden yapardım. O geleneği devam ettiriyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailecek Galatasaraylıyız. Son olarak da Osimhen için bir bebek ördüm. Bir hafta uğraştım, 4 farklı renk ipten ördüm.

Maskesini de yaptım, her şeyini tam olarak yapmaya çalıştım. Osimhen'i çok seviyorum. Tabii Barış Alper Yılmaz'ı, Muslera'yı da seviyorum. Bu bebeği Osimhen'e şampiyonluk hediyesi olarak vermek istiyorum. Osimhen bir senedir bizde, kalmasını istiyorum. Onu almak için yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım."