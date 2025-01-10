AA & Ensonhaber

Küçük yaşlarda internetten downhill bisiklet videoları izleyerek bu spora ilgi duymaya başlayan Kadir İbiş, zamanla bu tutkusunu hayatının merkezine taşıdı. Babasının hediye ettiği bisikletle istediği hareketleri yapamayan İbiş, daha profesyonel bir bisiklet alabilmek için bir işte çalışıp, para biriktirmeye karar verdi.

KAYNAKÇILIKTAN KAZANDIĞI PARAYLA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir tanıdığının yönlendirmesiyle kaynak işine giren İbiş, kazandığı maaşıyla hayalini kurduğu downhill bisikleti satın aldı. Bu bisikletle Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen yarışmalara katılarak önemli dereceler elde etti. İbiş, 2023’te Gölcük Downhill Junior’da ikinci, Bodrum Enduro Junior’da üçüncü oldu. 2024 yılı ise başarısının tırmanışa geçtiği bir yıl oldu; Antalya Kemer Sky To Sea Enduro Junior’da üçüncü, Gölcük Downhill Elite’de üçüncü ve Erzurum Türkiye Downhill Şampiyonası Genç Erkekler kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

"BİSİKLET BİR TUTKU VE YAŞAM TARZI"

Hazırlıklarını Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki parkurda ve Erciyes Dağı’nda sürdüren İbiş, bu alandaki idolü olan downhill sporcusu Burak Uzun’u kendine örnek alıyor. Çocukluk yıllarında başlayan bisiklet tutkusunun zamanla bir yaşam biçimine dönüştüğünü belirten İbiş, "Bisiklet benim için sadece bir araç değil, bir tutku ve yaşam tarzı" ifadelerini kullandı.

İlk bisikletinin profesyonel olmadığı için beklentilerini karşılamadığını dile getiren İbiş, şunları söyledi:

Downhill sporu için özel bir bisiklet şarttı, ancak ailemin maddi imkânları bu konuda yetersizdi. Lisede metal kaynak bölümünü okudum ve mezun olduktan sonra kaynak işinde çalışmaya başladım. Kazandığım parayla yaklaşık 60 bin liralık bir bisiklet aldım.

TÜM YARIŞMALARDA DERECE ALDI

Bu bisikletle katıldığı yarışmalarda elde ettiği dereceler, emeklerinin karşılığını aldığını gösterdi. Ancak hem fiziksel hem de mental açıdan zorlu bir süreç yaşadığını ifade eden İbiş, şunları söyledi:

Haftanın beş günü kaynak işinde çalışıp hafta sonları bisiklet sürmek yorucu oluyor. Çoğu zaman hava uygun olsa bile yorgunluk nedeniyle antrenman yapamadığım günler oluyor. Yine de katıldığım tüm yarışmalarda derece elde etmeyi başardım.

Ailesinin başlangıçta bu spor dalına mesafeli yaklaştığını ve daha çok işine odaklanmasını istediğini söyleyen İbiş, downhill sporuna olan sevgisinin bu tür engelleri aşmasında en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren genç sporcu, "Bisiklete bir kez bindikten sonra asla vazgeçemedim ve büyük ihtimalle ölene kadar da bırakmam." dedi.

Kadir İbiş’in hayali, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil ederek downhill sporunda daha geniş bir kitleye ilham olmak. Onun azmi, spora olan tutkunun ne kadar güçlü bir itici güç olabileceğini gösteriyor.