Keklik Vadisi’nde sonbahar güzelliği büyülüyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan yağmurun ardından 2 bin 150 rakımlı Keklik Vadisi, sonbaharın en güzel tonlarına büründü. Yağış sonrası canlanan dereler, minik şelaleler ve sarı-kızıl renge dönen ağaç yaprakları doğaseverlere görsel bir şölen sundu.

DOĞANIN RENKLİ MİSAFİRLERİ VADİDE

Vadide, kızıl şahinler gökyüzünde süzülürken sincaplar kozalaklarla besleniyor, ağaçkakanlar ise ağaçlara yuva yapma telaşına giriyor. Bu doğal hareketlilik, bölgeye ayrı bir canlılık ve renk katıyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI KEKLİK VADİSİ'NDE BULUŞTU

Sonbaharın eşsiz manzarasını ölümsüzleştirmek isteyen doğa fotoğrafçıları, Keklik Vadisi’ni ziyaret ederek objektiflerini renk cümbüşüne çevirdi.

"VADİ FOTOĞRAFÇILAR İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET"

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, vadinin bu mevsimde eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti:

"Sonbahar renkleriyle şelalelerde çalıştık, harika kareler yakaladık. Keklik Vadisi, fotoğrafçılar için özellikle bu dönemde bulunmaz bir nimet."