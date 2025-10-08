Kentlerde kuraklığa karşı yağmur suyu hasadı önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerini azaltmak ve su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması gerektiğini açıkladı.

Tecer, iklim değişikliğinin kentlerde hem su kıtlığı hem de taşkın riskleri oluşturduğunu belirterek, “Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yeni adımlar atılmalı” dedi.

"YAĞMUR SUYU, DEPOLARDA BİRİKTİRİLMELİ"

Tecer, yağmur suyunun heba edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Büyük sitelerde yağmur hasadının yapılması lazım. Çatılarda biriken yağmur sularının kanalizasyona gitmesinin önüne geçilerek, ayrı depolarda toplanmalı.”

ELDE EDİLEN SU, PARK VE BAHÇELERDE KULLANILABİLİR

Yağmur suyu hasadıyla elde edilen suyun ön arıtma işleminden sonra park ve bahçelerde sulama suyu olarak kullanılabileceğini kaydeden Tecer, bu uygulamanın kent yaşamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

SU TASARRUFU İÇİN BİTKİ SEÇİMİNE DİKKAT

İklim değişikliğinin etkilerinin giderek arttığını dile getiren Tecer, park ve bahçelerdeki bitkilerin daha az suya ihtiyaç duyan türlerle değiştirilmesi gerektiğini belirtti:

“Tasarruf sağlayacak model bilinçli bir seçim olmalı. Herkes bu bitki türlerini bilmiyor. Belediyeler, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak tavsiyeler sunabilir.”