Kerküklü çoban, çocuklara Kur'an-ı Kerim sevgisi aşılıyor

Kerkük’ün Karaincir nahiyesine bağlı Karaveys köyünde yaşayan “Mam Derviş” lakaplı Muhammed Abdullah Hüseyin, köy çocukları için gerçek bir umut kaynağı oldu. 1947’de, halk arasında “kıtlık yılı” olarak bilinen dönemde dünyaya gelen Mam Derviş, çekirgelerin buğdaya verdiği zarar ve kıtlık koşullarını çocukluğunda bizzat yaşadı.

TOPLUMA HİZMETİ KENDİNE VAZİFE EDİNDİ

Mam Derviş, sadece ailesinin geçimini sağlamakla kalmayıp, toplumun ihtiyaçlarını gidermeyi de görev bildi. Her sabah eşeğine palanını vurup köpeği Baze ile birlikte küçükbaş hayvanlarını meraya götüren yaşlı derviş, ağaçları sulayarak köyün doğasına özen gösteriyor.

DUT AĞACININ ALTINDA KUR'AN DERSLERİ

Günlük işlerini tamamladıktan sonra Mam Derviş, yıllar önce diktiği dut ağacının altına kurduğu platformda Kur’an dersleri veriyor. Platform, hayırseverler tarafından inşa edilmiş ve öğrenciler için temiz bir ortam sağlanmış.

HAYATINI ÇOCUKLARA KUR'AN ÖĞRETMEYE ADADI

Mam Derviş, Kur’an öğrenme serüvenini köyün öğretmeni Mam Ali’den öğrendiği temel İslami bilgilerle başlattığını anlattı. Daha sonra öğrendiklerini köy çocuklarına öğretmeye devam etti. Sadece Kur’an değil, onlara namaz, temel İslami değerler, kardeşlik ve sevgi de öğretiyor:

"Köyümüzün öğretmeni Mam Ali’ydi. Ona, ‘Bize Kur’an okumayı öğret’ dedim. O da ‘Git bir-iki öğrenci bul’ dedi. İki-üç öğrenciyi buldum, o bana ders anlattı, ben de onlara öğrettim."

SADDAM REJİMİ SONRASI KÖYÜNE DÖNDÜ

Enfal operasyonları sırasında köy halkının bir kısmı katledildi, bir kısmı sürgün edildi; dersler de bu felaketten nasibini aldı. Ancak Saddam Hüseyin rejiminin çöküşünden sonra köy yeniden inşa edilince, Mam Derviş ders vermeye devam etti.

ALÇAKGÖNÜLLÜ BİR REHBER

Mam Derviş’in ders verdiği dut ağacının altındaki ortam, onun alçakgönüllü ve gösterişten uzak karakterini yansıtıyor. Öğrencilerini kardeşlik, saygı ve sevgi değerlerine teşvik ediyor, Gazze’deki çocuklar için dua ediyor.

ÇEVRE VE İNSAN SEVGİSİYLE ÖRNEK OLUYOR

Her hareketiyle çevre bilinci, dürüstlük ve insan sevgisi sergileyen Mam Derviş, köy çocukları için hem Kur’an eğitimi hem de hayata dair rehberlik yapıyor. Öğrencilerine sadece dini bilgileri değil, vatan ve toprağa bağlılık, insan sevgisi ve tefsir ile hayat dersleri de kazandırıyor.

Mam Derviş, 78 yaşında olmasına rağmen, her gün köyüne ve çocuklarına hizmet etmeyi sürdürüyor ve çevresine ışık olmaya devam ediyor.