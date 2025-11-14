Keşfetleri ele geçirdi: Yağlı kağıtta yaprak döner tarifi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde restoran lezzeti yakalamak isteyenlerin tercihi hâline gelen yağlı kağıtta döner, özellikle TikTok ve Instagram’da paylaşılan videolarla popüler oldı.

Az malzemeyle hazırlanabilmesi, uğraştırmadan gerçek döner lezzetini sunması ve fırında hızlıca pişmesi sayesinde kısa sürede viral oldu.

Tarifin püf noktaları arasında ince kesilmiş et, doğru baharat oranı ve pişirme sırasında yağlı kağıdın ete aromasını vermesi bulunuyor.

Kullanıcılar, “gerçek dönerle yarışıyor”, “dışarıdan söylemeye gerek kalmadı” yorumlarıyla tarife büyük ilgi gösteriyor.

İşte, tarifi...

YAĞLI KAĞITTA DÖNER TARİFİ

Malzemeler

500 g dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş, suyu çıkarılmış)

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça (opsiyonel)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş, opsiyonel)

Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine soğan suyu, yoğurt, zeytinyağı, baharatlar ve sarımsağı ekleyerek güzelce karıştırın. Etin her tarafının marine ile kaplanmasına dikkat edin.

Kabı streçleyip buzdolabında en az 2–3 saat (mümkünse bir gece) dinlendirin. Böylece et daha yumuşak ve aromalı olur.

Büyük bir yağlı kağıdın üzerine kıymayı incecik serin. Döner formu vermek için sıkıca sarın.

Ardından yağlı kağıdı bir de folyo ile sararak rulo şeklinde sıkıştırın.

Fırını 200°C’ye ısıtın. Hazırladığınız döner rulosunu tepsiye koyup 35–40 dakika pişirin.

Ardından ince ince dilimleyip tavada az yağla birkaç dakika daha kızartın.

Pide, lavaş veya pilav eşliğinde servis edebilirsiniz. Üzerine domates, soğan ve maydanoz ekleyerek tam restoran lezzeti yakalayabilirsiniz.