Kıbrıs Gazisi Süleyman Kirit, ünvanını 50 yıl sonra aldı

AA & Ensonhaber

Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşayan Süleyman Kirit, çocukluk hayali olan askerlik mesleğine 1960 yılında adım attı. Mersin Astsubay Hazırlama Ortaokulu’nda başladığı eğitimine, İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda aldığı iki yıllık eğitimle devam etti ve 1966 yılında mezun oldu. İlk görev yeri olarak Konya İstihbarat Grup Komutanlığı’na atanan Kirit, daha sonra Ankara’da Özel Birlik Komutanlığı’nda 7 yıl boyunca görev yaptı.

KIBRIS'TA ASKERLERE KOMANDO EĞİTİMİ VERDİ

1972 ve 1974 yıllarında Kıbrıs’a gönderilen Kirit, burada komando eğitimi verdi. Eğitimini tamamlayan askerler, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ön saflarında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

PARAŞÜT ATLAYIŞINDA SAKATLANDI, ARA VERDİ

Kıbrıs’taki görevinin ardından Türkiye’ye dönen Kirit, Bolu Komando Tugayı’nda hizmetine devam etti. Ancak bir paraşüt atlayışı sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre görevden uzak kaldı. Tedavisinin ardından Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’na atandı ve 1981 yılında emekli oldu.

50 YIL SONRA GAZİLİK MADALYASINI ALDI

Yıllar boyunca Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki katkılarıyla anılmasına rağmen gazilik unvanına sahip olmayan Kirit, bir arkadaşının bilgilendirmesiyle bu hakkı elde edebileceğini öğrendi. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü detaylı çalışmanın ardından, Süleyman Kirit harekattan tam 50 yıl sonra gazilik unvanına ve madalyasına kavuştu.

"ŞİMDİ ÇAĞIRSALAR GÖZÜMÜ KIRPMADAN GİDERİM"

Madalyasını teslim almanın gururunu yaşayan Kirit, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

1972 yılında öğretmen olarak Kıbrıs’a gönderildim. Orada bir komando kursu açtım ve 600 askeri eğittim. Hepsi de savaşa katıldı. İkinci gidişimde askerlerimin yüzde 80’iyle tekrar görüştüm. İlk görevimde Lefkoşe Boğaz bölgesindeydim, ikinci gidişimde ise Gazimağusa’daydım. Harekâtın olacağını biliyorduk ama tarih netleşmemişti. Şimdi yine çağırırlarsa gözümü kırpmadan giderim.

"ASKERLERİ EĞİTMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Askerlik mesleğini her zaman büyük bir sevgi ve gururla yaptığını ifade eden Kirit, şunları söyledi:

Görev için gittiğim Kıbrıs’ta Barış Harekâtı’na katılacak askerleri en iyi şekilde eğitmek için elimden geleni yaptım. Bugün, yıllar sonra gazilik unvanına kavuşarak bunun manevi karşılığını almış oldum.

"BU ÜNVANI ALACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ"

Gazilik madalyasını almasıyla ilgili süreci de paylaşan Kirit, şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs’ta birlikte görev yaptığım arkadaşlar madalya aldıklarını söyleyince ben de öğrenip başvurdum. Mersin’deki KKTC Konsolosluğu beni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yönlendirdi. 15 gün sonra gazilik hakkım olduğu bildirildi. Emekli olduğumdan beri bu unvanı alacağım hiç aklıma gelmezdi.

Süleyman Kirit, gazilik beratını düzenlenecek törende alacağını ve madalyasını göğsünde gururla taşıyacağını sözlerine ekledi.