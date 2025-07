Kıbrıs'ta şiir yazmaya başlayan gazi, 250'den fazla şiiriyle anılarına ışık tutuyor

1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzur amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Mehmet Yüksel, adada 6,5 ay görev yaptı. Bu süreçte babasına yazdığı duygu yüklü mektup, sadece ailesine değil, şiir yolculuğuna da kapı araladı.

Komutanının dikkatini çeken ve bölükte yüksek sesle okunan bu ilk mektup, Yüksel’in kalemini şiire döndürmesine vesile oldu. Aradan geçen 51 yılda 250’yi aşkın şiir kaleme alan Mehmet Yüksel, edebi yönünü savaş meydanında keşfetti.

Gaziantep’te vatani görevini yaparken harekâta katılan, emekli kamu çalışanı ve üç çocuk, dört torun sahibi 72 yaşındaki Yüksel, Kıbrıs’a giderken zihninde Kurtuluş Savaşı gazisi olan babasının anlattıklarıyla yola çıktığını belirtiyor:

Kara birliklerine destek sağlayan bir birlikte görev yapan Yüksel, unutamadığı anılardan birini ise şöyle anlatıyor:

Bölükten 'Ali esir almış' dediler. Bizim Ali ilkokul mezunuydu, bulaşık yıkar, ayakkabı boyardı. ‘O yapamaz’ dedik. Ama üç Rum askerini esir almış. O an, ‘Bir Türk, 100 düşmana bedeldir’ sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha hissettim. O anla gurur duyuyorum.

"KIBRIS'A NİÇİN GİTTİĞİMİZİ ŞİİRLE ANLATTIM"

Yüksel, babasına sağ salim olduğunu bildirmek için kaleme aldığı mektubu, duygularını şiirsel bir dille ifade ederek yazdığını aktarıyor. Bu ilk şiirinde şu dizelere yer verdi:

Bu mektup, aynı zamanda Yüksel’in şiir yolculuğunun da başlangıcı oldu. Bugüne kadar 250’yi aşkın şiir yazan Yüksel, eserlerini bir kitapta topladı.

"TÜRK MİLLETİ ASKER DOĞAR, ASKER ÖLÜR"

Kendisini hâlâ bir nefer olarak gören Yüksel, şu sözlerle duygularını özetliyor:

Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür. 50 yıl geçmiş, 100 yıl geçse de fark etmez. Biz her zaman bu vatanın askeriyiz, her an cepheye gitmeye hazırız. Vatanı korumak görevimizdir; bunu asla unutmamalıyız.