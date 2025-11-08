Kimse bilmiyor ama faturaları uçuruyor! Buzdolabının arkasındaki gizli enerji tuzağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evde tasarruf denilince akla genelde ışıkları kapatmak ya da fişleri çekmek gelir.

Ancak uzmanlara göre asıl enerji kaybı, buzdolabının arkasında gizli.

Evin en çok çalışan cihazı olan buzdolabı, 24 saat boyunca devrede kaldığı için zamanla toz, tüy ve mutfak buharını arka kısmında biriktiriyor.

Bu birikinti, cihazın ısısını dışarı atan metal ızgarayı tıkayarak hava akışını engelliyor.

Sonuç olarak motor daha fazla efor harcıyor, bu da hem elektrik tüketimini artırıyor hem de buzdolabının ömrünü kısaltıyor.

YILDA İKİ DEFA TEMİZLEYİN

Uzmanlara göre buzdolabının arkasındaki ızgarayı yılda 1–2 kez temizlemek, enerji tüketimini %30’a kadar azaltabiliyor.

Ayrıca motorun daha az ısınmasını, sessiz çalışmasını ve dolabın içindeki yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Önce fişi çekin. Güvenlik her şeyden önemli. Buzdolabını duvardan hafifçe çekin, metal ızgarayı bulun.

Tozları eski bir diş fırçası ya da yumuşak kıllı bir fırça ile temizleyin. Dökülen tozları elektrik süpürgesiyle alın. Cihazı yerine yerleştirip fişi takın.

Bu yöntem sayesinde hem faturanızı hafifletebilir, hem de buzdolabınızın ömrünü uzatabilirsiniz.