Kimyasalsız derz beyazlatma yöntemi: Sıfır gibi oluyor...

Banyo ve mutfak temizliğinde en çok can sıkan detaylardan biri derz araları.

Sürekli suya ve neme maruz kalan bu alanlar zamanla sararıyor, kararıyor ve kötü bir görüntü oluşturuyor.

Pek çok kişi bu sorunu çözmek için ağır kimyasallara yönelirken, hem keskin kokular hem de yüzeylere verilen zarar ayrı bir problem haline geliyor.

Oysa derzleri beyazlatmak için pahalı ürünlere ya da kimyasal içeriklere gerek yok.

DOĞAL İKİ MALZEME İLE DERZ TEMİZLİĞİ

Uygulama için önce derzlerin üzerine karbonat serpiştiriliyor.

Ardından karbonatın üzerine yavaşça beyaz sirke dökülüyor. İki maddenin temas etmesiyle oluşan köpürme, derzlerin içine işlemiş kiri çözüyor.

Birkaç dakika bekledikten sonra eski bir diş fırçası veya sert bir fırça yardımıyla hafifçe fırçalamak yeterli oluyor.

Son aşamada ise sadece suyla durulamak derzlerin pırıl pırıl görünmesini sağlıyor.