Kir, kireç, sararma… Hepsi bitiyor! Fayansları pırıl pırıl yapan yöntem

Evlerde estetik bir görünüm ve daha iyi kaymazlık sağlayan dokulu fayanslar, temizlik söz konusu olduğunda pek çok kişinin kabusu oluyor.

Bu fayansların girintili yapısı, kir, sabun artığı ve yağ tabakasının yüzeyin derinliklerine yerleşmesine neden oluyor.

Bu nedenle paspasla silmek ya da sıradan temizleyiciler kullanmak çoğu zaman istenen sonucu vermiyor.

Tam da bu noktada çözüm arayışına giren kullanıcıların imdadına Reddit topluluğu yetişti. Kullanıcıların önerdiği bu pratik yöntemler, özellikle dokulu yüzeylerde biriken inatçı kalıntıları çözmeyi başarıyor.

FAYANSLARI PARLATAN EN ETKİLİ YÖNTEMLER

İlk adım olarak mekanik güç uygulanması öneriliyor. Sert kıllı ancak yüzeyi çizmeden temizleyebilen fırçalar, oluklara sıkışan kirleri çözmek için en ideal yöntem.

Bir diğer güçlü çözüm ise buhar temizleyiciler. Derinlemesine temizlik sağlayan buhar, yağ ve sabun kalıntılarını çözerken, cihazın yavaşça ilerletilmesi ve pedlerin sık sık değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

Temizlik maddesi seçiminin doğru yapılması da büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre alkalin yağ çözücüler mutfak zeminleri için ideal. Sirke veya limon tuzu gibi asidik ürünler, kireç oluşumuna karşı etkili olsa da yalnızca aside dayanıklı fayanslarda kullanılmalı.

Kabartma tozu macunları gibi hafif aşındırıcılar, inatçı renk değişimlerini gidermede başarılı olurken, klor içeren ürünlerin yalnızca istisnai durumlarda dikkatle uygulanması gerektiği vurgulanıyor.