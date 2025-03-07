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İHA

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklıkla boğuşuyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen ırmağın, Kırıkkale kesimindeki su seviyesi hızla düştü.

Kritik noktalara gelen su seviyesi, bazı bölgelerde yatağı yürüyerek geçilebilir hale geldi.

TARIMI DA ETKİLİYOR

Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep olurken havadan çekilen görüntüler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Kuraklık, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor.

SUYA ULAŞMAK ZORLAŞTI

Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi.

Tarımsal sulama için daha derin sondaj kuyuları açmak zorunda kalan çiftçiler, suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirtti.

"150 HALENİN 100'Ü TARIMLA GEÇİNİYOR"

Yukarımahmutlar köyünde çiftçilik yapan Halil Yurdakul, "Önceden 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreye kadar sondaj vuruyoruz. Yonca, fasulye, salatalık, kelek ekiyorduk ama şu anda araziler kurak durumda. 150 hanenin 100'ü tarımla geçiniyordu, artık ekim yapamıyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.

"TOPRAKTAN VERİM ALAMIYORUZ"

Bir başka çiftçi Batuhan Yurdakul ise toprağın artık verim vermediğini belirterek, "Bir yıl buğday ekiyoruz, bir yıl tarlayı boş bırakıyoruz. Eskiden 7 metrede su bulunurdu, şimdi 100 metre sondaj kazıyoruz ama su çıkmıyor." diye konuştu.

Ömer Yönay da eskiden bu kadar gübreye ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, "Eskiden ekinler kendiliğinden büyürdü, şimdi yağmur yağmazsa diye erkenden gübre atıyoruz." şeklinde konuştu.