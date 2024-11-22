AA

Nostaljik veya klasik otomobiller her zaman ilgi çekerken, bu bir iş aracı olup da orijinalliğini günümüze kadar korumuşsa eğer işte onu izlemeye doyum olmuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor.

Toraman, kolla çevirerek çalıştırdığı, tüm parçaları orijinal olan 1951 model Austin marka kamyonuyla festivallere de katılıyor.

KENDİSİ TAMİR ETTİ

Toraman, babasının vefatı sonrası kendisine bıraktığı bir köşede duran kamyonu 25 yıl önce kendi imkanlarıyla tamir etti.

KOL ÇEVRİLEREK ÇALIŞIYOR

Kamyonun bakımlarını yapan Toraman, kapıları terse açılan ve kol çevrilerek çalıştırılan nostaljik kamyonuna gözü gibi bakıyor.

ADINI "EFSANE 51" KOYDU

Toraman, bazı sinema filmlerinde de kullanılan "Efsane 51" adını verdiği kamyon için evinin yanına kapalı park yaptırdı.

Kamyonunu çekme belgeli olarak festival gibi etkinliklerde kullanan Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırıp temizliyor, Ceylanköy'de gezmeye çıkıyor.

BABASI YÜK TAŞIMACILIĞI YAPIYORDU

Toraman, kamyonun direksiyonuna her geçtiğinde eski yıllarını gözünde canlandırdığını söyledi. Zamanında babasının yük taşımacılığı yaptığı kamyonunu çok sevdiğini belirten Toraman, elinden geldiği kadar kamyonuna özenle bakacağını ifade etti.

"GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKAMAYAN GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAMAZ"

Geleceğe sağlam adımlarla gitmenin geçmişe sahip çıkmakla olacağına inandığını söyleyen Toraman, "Şöyle bir felsefem var benim, 'Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz'. Onun için ben elimden geleni yaptım. Benim için geçmişimi ifade ediyor." dedi.

"HER PARÇASI ORİJİNAL"

Toraman, "Efsane 51"in her parçasının orijinal olduğunu kaydetti.

FESTİVALLERDE ALKIŞ ALIYOR

Kamyonuyla davet edildiği festivallere katıldığını dile getiren Toraman, "Tören geçişlerinde milletin elleri birbirine vurmaktan kabarıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar gururlanıyorum ki gökyüzünde uçuyorum gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel." ifadelerini kullandı.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Direksiyonun başına geçtiğinde kendini dünyanın en şanslı insanı olarak hissettiğini belirten Toraman, kamyonunu satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydetti. Kamyonunu satmayı düşünmediğini vurgulayan Toraman, şöyle konuştu: