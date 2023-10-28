Kırklarelili balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 100. yıl coşkusu tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor.
Bu etkinliklerde biri olarak da Kırklarelili balıkçılar tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle koreografi hazırladı.
Etkinliği İğneada Sahil Güvenlik düzenledi
İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, beldede etkinlik düzenledi.
Tekneler Türk bayraklarıyla donatıldı
Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.
Denize açıldılar
Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar denize açıldı.
"Ay yıldız ile 100. yıl"
Balıkçı tekneleri denizde "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi oluşturdu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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