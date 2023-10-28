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Kırklarelili balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi

Kırklarelili balıkçılardan 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi Kırklarelili balıkçılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak, tekneleriyle "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi yaptı.