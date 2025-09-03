Kırklareli’de 73 yaşında üniversite hayalini gerçekleştirdi

Kırklareli’de yaşayan 73 yaşındaki emekli memur Necdet Canaslan, İstanbul’daki lise eğitiminin ardından 1973’te Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. Yoğun iş temposu nedeniyle akademik eğitimini erteleyen Canaslan, 1989’da girdiği üniversite sınavında başarısız oldu.

EMEKLİLİĞİN ARDINDAN YENİ BİR HEDEF

Evlendikten sonra iki çocuk sahibi olan Canaslan, 1999’da memuriyetten emekliye ayrıldı. Emekliliğin ardından özel sektörde gayrimenkul danışmanlığı yapmaya devam eden Canaslan, yıllardır ertelediği üniversite hayalini bu yıl yeniden sınava girerek gerçekleştirmek istedi.

2025-YKS'DE HEDEFİNE ULAŞTI

2025-YKS’ye katılan Canaslan, aldığı puanla Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’ne yerleşti. Kayıt için Kayalı Kampüsü’ne giden Canaslan, işlemlerini tamamlayarak öğrenci belgesini aldı.

"ÖĞRENCİLİK YILLARIMI ÖZLEMİŞTİM"

Uzun yıllardır kurduğu üniversite hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşayan Canaslan, şunları söyledi:

Daha önce üniversite okuyamadım, hep çalışmak zorunda kaldım. Emeklilikten sonra boş durmak yerine okumak istedim. Öğrencilik yıllarımı çok özlemiştim. İlk kez okuyacağım ve çok mutluyum. 1989’da sınava girmiştim, o zaman kısmet olmadı. Şimdi oldu, bu fırsatı değerlendireceğim.

"GENÇLER GİBİ HEYECANLIYIM"

İlk kez üniversite sıralarına oturacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Canaslan, "Çocuklar gibi heyecanlıyım. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda okumayı çok istemiştim, kısmet bugüneymiş. Emeklilik sonrası hayalimi gerçekleştirmek bana ikinci bir gençlik gibi oldu." diye konuştu.