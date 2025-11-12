Kış ayında içinizi ısıtacak: Pratik sıcak çikolata tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsimi yaklaşırken, soğuk hava ve kısa günler, sıcak içeceklerin önemini artırıyor.

Özellikle çikolata tutkunları için sıcak çikolata, yalnızca bir içecek olmanın ötesinde, adeta bir mutluluk kaynağı haline geliyor.

Yoğun kıvamı, zengin çikolata aroması ve kremamsı dokusuyla hem ruhu hem de bedeni ısıtıyor.

İşte pratik nefis çikolata tarifi:

MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK)

500 ml süt (tercihen tam yağlı)

100 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı kakao

1-2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Üzeri için: çırpılmış krema veya tarçın

YAPILIŞI

Sütü küçük bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Kaynamamasına dikkat edin, sadece buharlaşacak kadar ısınmalı.

Bitter çikolatayı küçük parçalar halinde doğrayın ve ılık süte ekleyin. Tahta kaşık veya çırpıcıyla yavaşça karıştırarak erimesini sağlayın.

Daha yoğun çikolata tadı için kakao ve şekeri ekleyin. Karışım homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın.

Sıcak çikolatayı fincanlara dökün. Üzerine isteğe bağlı olarak çırpılmış krema veya tarçın serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!