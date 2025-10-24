Kış gelmeden bahçeye bir bardak asın: Etkisini gören herkes şaşırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Havalar soğudukça doğadaki yaşam da sessizleşmeye başlar.

Sonbahar ve kış ayları, özellikle kuşlar için zorlu bir dönemdir. Böceklerin ortadan kaybolması, meyve ve tohumların azalmasıyla birlikte kuşlar doğal besin kaynaklarını büyük ölçüde kaybeder.

Buna bir de vücut ısılarını korumak için harcadıkları ekstra enerji eklendiğinde, hayatta kalmaları daha da güçleşir.

Uzmanlar kuşları soğuktan korumak için bu yöntemi öneriyor.

SOĞUK GÜNLERDE KUŞLARA SIĞINAK

Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yardım etmenin en kolay ve etkili yollarından biri, basit bir bardaktan yapılan kuş besleyicilerdir.

Alman Doğa Koruma Birliği (NABU) uzmanları, sıradan bir fincanın bile kuşlar için güvenli bir beslenme noktası haline getirilebileceğini belirtiyor.

Bardağın en büyük avantajı, yiyecekleri yağmurdan, kardan ve dışkıdan koruması. Ayrıca, yükseğe asıldığında kediler ve diğer yırtıcı hayvanların ulaşması zorlaştığı için kuşlar daha güvenli bir ortamda beslenebiliyor.

Uzmanlar, besleyicinin ideal olarak iki ila üç metre yükseklikte, örneğin bir ağacın dalına veya çatı çıkıntısının altına asılmasını öneriyor. Bardaktan biraz dışarı uzanan bir dal parçasıysa kuşlara rahat bir “iniş noktası” sağlıyor.

Kışın sessizleşen bahçenize hayat katmak istiyorsanız, bir bardak asmakla başlayabilirsiniz.