Kış yüzünü gösterdi: Doğu'da dondurucu soğuklar başladı

İHA

Türkiye kış havasına teslim.

Doğu illerinde kar yağışı başlarken hava sıcaklıkları da düşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda doğu illerinden bazı merkezlerde yılın en düşük sıcaklıkları ölçüldü.

PALANDÖKEN -10

Meteorolojinin ülkemizde dün gece itibariyle ölçtüğü en düşük sıcaklık listesinin başında -10,8 ile Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi geldi.

Listenin devamında; Kars Sarıkamış Kayak Merkezi -9.0, Erzurum Yakutiye Kırkgöze Dumlu -7.9, Ardahan Göle-7.7, Rize İkizdere Ovit -7.6, Sivas Kangal -7.5, Kars Sarıkamış -7.1, Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi -6.7, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi -6.7 ve Kars Selim -6.7 geldi.