Kışa girmeden kombi ayarını bu şekilde yapın: Faturayı düşürüyor

Kış mevsimi yaklaşırken, doğalgaz faturalarını düşürmek isteyen vatandaşlar için uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Uzmanlara göre, kombiyi kışa girmeden doğru ayarlamak hem ısınma konforunu artırıyor hem de faturaları azaltabiliyor.

Uzmanlar, özellikle yoğuşmalı kombi kullanıcılarının cihazlarını doğru sıcaklıkta çalıştırması ve bakımını ihmal etmemesi gerektiğini vurguluyor.

Peki kombi ayarı nasıl yapılmalı, ideal sıcaklık kaç derece olmalı? İşte hem tasarruf sağlayan hem de cihazın ömrünü uzatan kış öncesi kombi ayar tüyoları…

KOMBİLERİ KIŞA HAZIRLAYIN

•⁠ ⁠Kombiyi kış moduna alın (yaz-kış ayarı varsa).

•⁠ ⁠Isıtma suyu sıcaklığını yaklaşık 60 °C civarında ayarlayın.

•⁠ ⁠Sıcak su kullanım sıcaklığını yaklaşık 40-50 °C aralığında tutun.

•⁠ ⁠Peteklerin havasını alın, filtrelerini ve kombi dışında petek devresini kontrol ettirin.

•⁠ ⁠Evin izolasyonunu kontrol edin: pencere-kapı fitilleri, dış cephe, yalıtım.

•⁠ ⁠Oda termostatı veya programlanabilir termostat kullanıyorsanız, ayarlarını optimize edin.