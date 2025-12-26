Kışın buzdolabı ayarı nasıl olmalı? Bu hata faturayı katlıyor Kış mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları düşerken, evlerde kullanılan beyaz eşyaların ayarlarının da buna göre güncellenmesi gerekiyor. Buzdolabının yanlış ayarda kullanılması fark edilmeden elektrik tüketiminin artmasına yol açıyor.

Göster Hızlı Özet Kışın buzdolabı ayarlarının ortam sıcaklığına göre değişmemesi enerji tüketimini artırır.

Uzmanlar, buzdolabı ayarlarının kış mevsiminde +4 derece ve -18 derece olacak şekilde ayarlanmasını öneriyor.

Kış aylarında bu ayarların yapılması, uzun vadede elektrik faturasını düşürebilir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Kış aylarında artan soğuklarla birlikte evlerde ısınma masrafları gündemin ilk sırasına yerleşirken, çoğu zaman gözden kaçan bir detay elektrik faturalarını sessizce kabartıyor. Uzmanlar, yıl boyunca aynı ayarda çalıştırılan buzdolaplarının kış mevsiminde gereksiz enerji tüketimine neden olabildiğine dikkat çekiyor. Sürekli çalışan buzdolaplarında yapılacak küçük bir ayar değişikliğinin, uzun vadede ciddi tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor. Peki, kışın buzdolabı ayarı nasıl olmalı? KIŞIN BUZDOLABI AYARI KAÇ DERECE OLMALI? Ortam sıcaklığının düşmesiyle birlikte buzdolabının soğutma ihtiyacı da azalırken, yüksek ayarlarda çalışmaya devam eden cihazlar elektrik tüketimini artırıyor. Enerji verimliliği uzmanları, kışın yüksek soğutma seviyesinde kullanılan buzdolaplarının kompresörü gereğinden fazla çalıştırdığını ve motorun daha sık devreye girmesine yol açtığını belirtiyor. Bu durum, elektrik tüketiminde yüzde 10 ila 20 arasında artışa neden olabiliyor. Uzmanların önerdiği ideal kış ayarları; buzdolabı bölümü +4 derece, dondurucu bölümü ise –18 derece olacak şekilde ayarlanmalı. Mekanik düğmeli eski model buzdolaplarında ise yaz aylarında 3–4 seviyesinde kullanılan ayarın, kışın 1–2 seviyesine düşürülmesi yeterli oluyor. Yaşam Haberleri Ağrı Dağı'ndan büyüleyen manzara

