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Haber Merkezi

Anneler günü geldi çattı...

Kutlamalar ise şimdiden başladı.

Etkinliklerde hediye alacak, ziyaret edecek, el öpecek kimsesi olmayanlar da unutulmuyor.

KIZILAR DARÜLACEZE'DE

Bu kapsamada Kızılay İstanbul Kadın Kolları, Darülaceze’de Anneler Günü programı düzenledi.

Darülaceze'nin yaşlı sakinlerinin istekleri belirlenerek onlara göre menü hazırlandı.

Sadece yaşlı kadınların değil erkeklerin de katıldığı programda yemekler yenildi, oyun havalarına eşlik edildi.

Kızılay İstanbul Kadın Kolları Başkanı Ayşe Arslantürk, program hakkında konuştu.

"BUGÜN İYİLİĞİN UCUNDAN TUTTUK"

Arslantürk, "Onlar bizim başımızın tacı. Onlar ne seviyorsa elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyilik, insanı iyileştiriyor. İnsanların iyilik yapmaya ihtiyacı var. Hep beraber bugün iyiliğin ucundan tuttuk." dedi.