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Kocaeli'de altyapı kazısında doğalgaz borusu hasar gördü: Mahalleyi koku sardı

Darıca ilçesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü ekiplerinin altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun hasar görmesi sonucu bölgeyi yoğun gaz kokusu sardı. Ekipler tarafından gaz kesilerek onarım çalışması yapıldı.

DHA DHA
02.08.2025 09:20

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışması yapan İSU'ya bağlı ekipler, kazı sırasında doğalgaz borusuna zarar verdi.

Borunun tahrip olmasıyla birlikte bölgeyi yoğun gaz kokusu sardı.

GAZ KESİLDİ, GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye PALGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gaz kesilip, güvenlik önlemi alınarak sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

ONARIM ÇALIŞMASI YAPILDI

PALGAZ ekiplerinin müdahalesiyle hasar gören doğalgaz borusu onarıldı.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından bölgeye doğalgaz ve su akışının yeniden verileceği belirtildi.

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