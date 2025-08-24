Kocaeli'de aşiret düğünü: 20 milyon TL ve 5 kilo altın takıldı

Ağrı'nın önemli ailelerinden, Ağlamaz Ailesi'nden Vahap Ağlamaz'ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kapalı pazar yerinde yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.

20 MİLYON TL VE 5 KİLO ALTIN TAKILDI

Takı takmak için davetlilerin birbiriyle yarıştığı düğünde takılan para ve altınlar, 'toy babaları' adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı.

Gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit para ve 5 kilo altın takıldı.

Paralar iki büyük boy valize sığdırmakta zorlanıldı.

5000'DEN FAZLA DAVETLİ AĞIRLANDI

Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar binlerce kişi katılım sağladı.

Düğüne toplamda 5 binden fazla kişi katıldı.

DÜĞÜN, SAATLERCE SÜREN HALAYLA SON BULDU

Damadın ağabeyi Vahap Ağlamaz, "Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz." dedi.

Düğün, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden halaylarla son buldu.