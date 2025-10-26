Kocaeli'de kuyumcu açılışında altın ve saat hediye edildi: İzdiham yaşandı

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni açılan bir kuyumcu şubesi, ilk 500 müşterisine 0,25 gram altın ve sonraki 500 kişiye saat hediye etti.
- Bu hediye dağıtımı, bölgede yoğunluk ve izdiham oluşmasına neden oldu.
- Açılışta Darıca Kaymakamı ve Belediye Başkanı da hazır bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki yeni şubesi törenle hizmete açıldı.
Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, gün geçtikçe büyüyen Darıca'da yeni işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
VATANDAŞLARA SIRAYLA HEDİYE VERİLDİ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından mağaza görevlileri tarafından geliş sıralarına göre numara verilen vatandaşlara hediye altın ve saatleri dağıtıldı.
ALTIN VE SAAT DAĞITILDI: YOĞUNLUK OLUŞTU
Açılışa gelen vatandaşlara hediye dağıtılması, bölgede yoğunluk oluşturdu.
Kalabalığın verilecek hediyeler için sırada beklediği anlar ise, kameralara yansıdı.