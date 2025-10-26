Kocaeli'de kuyumcu açılışında altın ve saat hediye edildi: İzdiham yaşandı Darıca ilçesinde, bir kuyumcu zincirinin yeni şube açılışında ilk 500 müşteriye 0,25 gram altın, sonraki 500 kişiye saat hediye edilmesi yoğunluğa yol açtı.