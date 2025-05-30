DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir firma, yıkım kararı verilen 4 katlı bir binanın yıkımı için gece saatlerinde çalışma başlattı.

Ancak yıkım sırasında binanın solunda bulunan 4 katlı ve sağında bulunan 5 katlı binanın duvarları hasar gördü.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca yıkılan binadan düşen parçalar, arkadaki sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin çatısına düştü.

Bina sakinlerinin şikayetiyle olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar durdurulurken firma sahibi, mağdurları arayarak zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

"HERKES BİRBİRİNE YÖNLENDİRİYOR"

Bitişikteki 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Kibariye Şengöl, şöyle konuştu:

Dün akşam gelip birden burayı yıkmaya başladılar. Saat 1 civarıydı; sabaha kadar uyuyamadık. Evimin her tarafı yıkıldı. Yatak odası, kolonlar ve çatıda hasar var. Öğrendiğime göre özel bir firma yapıyormuş.



Bir an önce yapılsın, yarın yağmur yağacakmış. Biz sabahtan beri yetkililerle telefonda konuşuyoruz; herkes birbirine yönlendiriyor. Kimsenin geldiği de yok; mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.

"HASARI GİDERME GİBİ BİR ZORUNLULUĞU YOK"

Binanın yıkımı sırasında düşen parçalar nedeniyle 2 katlı müstakil evin çatısında hasar oluştu.

Ev sahibi Erdem Kadayıf ise şu ifadeleri kullandı:

Gece 2-3 sıralarında evin üzerine moloz düşmesi sonucu çatı, duvar, pençeler ve su saatleri hasar aldı. Bu hasarın giderilmesi için yöneticileri, sorumlu kişileri bekliyoruz ama İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ni aradığımızda 'Kanunen yıkım firmasının bunu bize yaptırma zorunluluğu yok.



Yani hasarınızı giderme gibi bir zorunluluğu yok. En fazla biz fotoğrafları çekip dava sürecine gidebiliriz' tarzında bir geri dönüş aldık ama sıkıntı şurada, firma 'Hasarı gideceğiz' diyor, ‘Buradayım’ diyor ama burayı yıkıp gittikten sonra telefonu verse ne fayda. Adam engelledikten sonra, telefonu açmadıktan sonra olay bitiyor. Biz burada hasarımızla baş başa kalıyoruz. Belediye de 'Adamların yaptırmak gibi bir zorunluluğu yok' diyor.

"DAVA 2-3 YIL SÜRSE HASARIMIZ NE OLACAK?"