Kocaeli'nin mavi bayraklı plajları bayramın gözdesi oldu

AA

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahilleri tercih etti.

Mavi bayraklı Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ile Kandıra'nın Kerpe, Cebeci ve Kefken plajları yoğun ilgi gördü.

Bayram tatili için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelenler, mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'na akın etti.

ALTINKEMER HALK PLAJI’NA İLGİ YOĞUN

Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı'nda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

ÇOCUKLAR SEVİNDİ

Cankurtaran ve ilk yardım hizmeti sunulan plajın tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Çocuklar, aileleriyle denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı.

ÇAY BAHÇELERİ DE DOLU

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutup çay bahçelerinde zaman geçirdi.

KANDIRA'NIN 50 KİLOMETRE SAHİL ŞERİDİ VAR

Kentin Karadeniz'e 50 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra da mavi bayraklı plajlarının yanı sıra onlarca plaj ve koyu ile ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

KOYLARI DOĞA HARİKASI

Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci ve Kefken plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilcilerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.