Kokusu saatlerce kalıyor: Ev yapımı oda parfümü tarifi

- Kimyasal içerikli oda spreyleri yerine doğal malzemelerle hazırlanan ev yapımı oda parfümü daha sağlıklıdır.
- Damıtılmış su, bitkisel gliserin ve uçucu yağ karışımıyla yapılan bu parfüm, saatlerce kalıcı bir koku sağlar.
- Çevre dostu ve ekonomik olan bu yöntemle, evde hoş bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Evlerde hoş ve ferah bir atmosfer yaratmak, çoğu zaman kimyasal içerikli oda spreyleriyle sağlanmaya çalışılıyor.
Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede hem sağlık hem de çevre açısından olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.
Siz de ev yapımı, doğal malzemelerle oda parfümleri hazırlayabilirsiniz.
İşte gerekli malzemeler ve yapılması gerekenler:
MALZEMELER
* 100 ml damıtılmış su
* 1 yemek kaşığı bitkisel gliserin (parfümü kalıcı yapmak için)
* 10-15 damla uçucu yağ (lavanta, portakal çiçeği, nane, vanilya gibi)
* Cam sprey şişesi
HAZIRLANIŞI
Cam sprey şişesine bitkisel gliserin ve uçucu yağı ekleyin.
Üzerine damıtılmış suyu ilave edin ve kapağını kapatıp iyice çalkalayın.
Şişeyi birkaç saat dinlendirin, böylece koku daha yoğunlaşır.
Odanın farklı noktalarına sıkın ve doğal kokunun keyfini çıkarın.
Bu sayede katkı maddesi içermeden, kendi zevkinize göre hem ekonomik hem de çevre dostu bir oda parfümü yapabilirsiniz.