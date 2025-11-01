Kokusu saatlerce kalıyor: Ev yapımı oda parfümü tarifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Evlerde hoş ve ferah bir atmosfer yaratmak, çoğu zaman kimyasal içerikli oda spreyleriyle sağlanmaya çalışılıyor.

Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin uzun vadede hem sağlık hem de çevre açısından olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Siz de ev yapımı, doğal malzemelerle oda parfümleri hazırlayabilirsiniz.

İşte gerekli malzemeler ve yapılması gerekenler:

MALZEMELER

* 100 ml damıtılmış su

* 1 yemek kaşığı bitkisel gliserin (parfümü kalıcı yapmak için)

* 10-15 damla uçucu yağ (lavanta, portakal çiçeği, nane, vanilya gibi)

* Cam sprey şişesi

HAZIRLANIŞI

Cam sprey şişesine bitkisel gliserin ve uçucu yağı ekleyin.

Üzerine damıtılmış suyu ilave edin ve kapağını kapatıp iyice çalkalayın.

Şişeyi birkaç saat dinlendirin, böylece koku daha yoğunlaşır.

Odanın farklı noktalarına sıkın ve doğal kokunun keyfini çıkarın.

Bu sayede katkı maddesi içermeden, kendi zevkinize göre hem ekonomik hem de çevre dostu bir oda parfümü yapabilirsiniz.