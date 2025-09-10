Koleksiyonerler peşine düştü! Bu paralar resmen servet değerinde

Cebinizdeki ya da yıllardır bir köşede duran bozuk paraların aslında küçük bir servet değerinde olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Günlük hayatın koşuşturmacasında farkına bile varmadığımız, değersiz gibi görünen bazı madeni paralar, koleksiyon dünyasında inanılmaz rakamlara alıcı buluyor.

Öyle ki, yalnızca 1 sentlik bir Amerikan penny’si, nadir basım hatası ve kusursuz korunmuş hali sayesinde 100 bin doların (yaklaşık 4 milyon lira) üzerinde fiyatlara satılabiliyor. Bazı örnekler ise milyon dolarlık müzayede rekorlarına imza atıyor.

Numizmatik uzmanlarına göre bu “gizli hazineler”, genellikle basım sırasında yapılan hatalardan ya da sınırlı sayıda üretilmelerinden dolayı değer kazanıyor. Koleksiyonerlerin peşinde olduğu bu nadir paralar, sahiplerine bir anda beklenmedik bir kazanç sağlayabiliyor.

DEĞERİ YÜZ KAT YÜZ BİN ARASINDA UÇAN NADİR PARALAR

1943 Bronz Lincoln Penny – Savaş Hatırası Değeri

Normalde çelik kaplama yapılmış 1943 tarihli Amerikan kuruşları, savaş dönemi bakır kıtlığı nedeniyle bu metalin tasarruf edildiği yıllardır. Ancak yalnızca 15 kadar nadir örnek, yanlışlıkla bronz plaket üzerine basılmıştır.

PCGS gibi derecelendirme organizasyonlarına göre, bu hatalı bronz paralar genellikle 100.000 doların üzerinde, bazen 1 milyon doların üstünde satışlara konu olabiliyor. 2018’de, en iyi korunmuş örneklerden biri 1 milyon doların üzerindeki bir fiyata el değiştirdi.

2001-D Lincoln Cent (Mule Error) – “Yüzünü Üfle, Arkasında Roosevelt”

Denver Darphanesi’nden gelen bu nadir paranın ön yüzünde Lincoln, arka yüzünde ise... Roosevelt görüyorsunuz! Bu mint hatası, bir "mule error" olarak adlandırılıyor ve hem uzmanlar hem de koleksiyoncular tarafından büyük değer görüyor. Açık artırmalarda 100.000 doların üstünde fiyatlara ulaşan örnekleri kayıtlara geçmiştir.

1914-S Lincoln Penny – Nadirlik ve Durum Gücü

San Francisco Darphanesi tarafından basılan 1914-S Lincoln kuruşlarının yaklaşık 4 milyon adeti üretilmiş olsa da, neredeyse hiç kullanılmamış, "MS-66 Red" dereceli bir örnek 2006’da $105.800 gibi etkileyici bir tutara alıcı bulmuştur.