Konya'da emekli inşaat ustası, atıl çeşmeleri hayata döndürüyor

İnşaat ustalığında yaklaşık yarım asırlık bir tecrübeye sahip olan Tarhan, emekli olduktan sonra memleketi Konya’nın Sarayönü ilçesine döndü. Geçmişte kayınpederinin yaptırdığı ve zamanla yıpranan bir çeşmeyi onararak işe başlayan Tarhan, bölgede diğer çeşmelerin de kötü durumda olduğunu fark edince, hayırseverlerin desteğiyle yıkılmak üzere olanları yeniden inşa etmeye, yıprananları ise onarmaya başladı.

Çamur oluşmaması için çevresini parke taşla kapladığı çeşmeleri, bayrak, tuğra, mermer ve mozaik taşlarla süsleyen Tarhan, bu çalışmalarıyla halkın takdirini topluyor. Yöre halkının yaygın olarak içme suyu olarak kullandığı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yanı sıra yaban hayatının da faydalandığı bu doğal kaynak çeşmelerinin temizliğini düzenli olarak yapmayı ihmal etmiyor.

"BİR YERDE BOZUK DÜZEN GÖRSEM DAYANAMAM"

Bölgedeki yaklaşık 20 çeşmeyle ilgilendiğini belirten Tarhan, kuraklık nedeniyle bazılarının kurumasının kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Çeşmelerin yok olmasına gönlünün razı olmadığını söyleyen Tarhan, “Betonlarını elimle bile sökebiliyordum. İnşaatçı olduğum için böyle şeylere kayıtsız kalamam. Yapan hayırseverlerden Allah razı olsun ama artık ömürlerini tamamlamışlardı. ‘Ne yapabilirim?’ diye düşünürken hepsine el atmaya karar verdim” dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPIYORUZ"

Kalıp ustalarıyla fikir alışverişinde bulunarak her çeşmeyi farklı bir mimariyle tasarladıklarını aktaran Tarhan, “Çift kubbeli, tonozlu, sütunlu gibi farklı modeller yaptık. Fazla süsleme derdimiz yok, amacımız Allah rızası. Akan suların biriktiği oluklarda kediler, köpekler serinliyor, koyun sürüleri sabah akşam gelip su içiyor. Bu bana büyük mutluluk veriyor” diye konuştu.

Tüm canlıların faydalanabileceği kalıcı eserler bırakmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan Tarhan, “Bu hizmetler bana öyle bir mutluluk veriyor ki, kelimelerle anlatamam. Sabah namazını kılıp geliyorum, serin saatlerde çalışıyorum. Bazı günler akşama kadar uğraşıyorum. Yapıp bırakmıyorum; bakımını, temizliğini yapmaya devam ediyorum. Çeşmeleri kullananlardan da temiz tutmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.