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DHA

Konya'da anlamlı bir yürüyüş yapıldı.

Düzenlenen bir organizasyonda 267 kadın, Anamas Dağı'nın Muslu Yaylası'nda kar örtüsü üzerinde yürüdü.

Parkurun sonunda dans edip eğlenen kadınlar, kar üzerinde bedenleriyle gülen yüz çizerek kadına karşı şiddete dikkat çekti.

"FARKINDALIK OLUŞTURALIM İSTEDİK"

Yürüyüşe danışanlarıyla katılan diyetisyen Cansu Dölek, "Kadınlara özel bir farkındalık yürüyüşü yapmak istedik. Yürüyüş sonunda yaptığımız gülen surat emojisi ile 'Kadın gülerse aile güler.

Kadın gülerse ülke güler. Kadın gülerse doğa güler' diyerek kadına şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak istedik.” dedi.