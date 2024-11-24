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AA

Yurdun dört bir yanında etkili olan kar yağışları sürücülere zor anlar yaşattı.

Özellikle Konya'da gerçekleşen şiddetli kar yağışı, yolları kapattı.

Çevre illerden yola çıkarak Konya'da bulunan Yunak-Akşehir kara yolunda seyreden sürücüler, kapanan yolarda mahsur kaldı.

Vatandaşların yardım talebinde bulunması üzerine kara yolları ekipleri harekete geçti.

27 KİŞİ KURTARILDI

Ekipler, yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşullarına rağmen bölgeye ulaşarak, yolda kalan 27 kişiyi kurtardı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulunuldu.

ÇAY VE ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU

Ankara'dan Isparta’ya giderken mahsur kalan Özlem Polat, "Kar yağışından dolayı yolda kaldık. Sağ olsunlar, ekipler gelip bizi kurtardılar. Yunak'ta misafir ettiler ve sıcak çorba, çay ikramında bulundular. İlgi ve alakalarından dolayı tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ederim." dedi.