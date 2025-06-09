AA

Sadece kuşaktan kuşağa gelen bir mesleği başarı ile ve aynı titizlikle devam ettirmek başlı başına bir başarı olarak kabul ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2023'te coğrafi işaret alarak tescillenen Seydişehir leblebisi, ailenin 6. kuşak temsilcisi tarafından üretilmeye devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde leblebi üretmeye devam eden 30 yaşındaki Eyüp Şenarslan, 175 yıllık leblebi ocağının sönmemesi için çalışıyor.

MESLEĞİ BABASINDAN DEVRALDI

Baba mesleğini devam ettiren Eyüp Şenarslan, babasının emekli olmasına rağmen zaman zaman kendisine yardıma geldiğini söyledi.

Kendisinden 5 kuşak öncesinin de leblebi ürettiğini anlatan Şenarslan, "Babam bana devretti, nasip olur da bir oğlum olursa ben de ona devretmeyi düşünüyorum." dedi.

GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Okul çıkışlarında babasına yardıma ederek mesleğe başladığına değinen Şenarslan, "Dükkanı sabah 08.00'de açıyoruz. Akşam 20.00'de kapatırız. Taze taze sıcak leblebi kavuruyoruz. Çok fazla yapıp bayatlamasını istemiyoruz. Günde aşağı yukarı 50 kilogram civarında kavuruyoruz. Ertesi gün bir daha yapıyoruz." diye konuştu.

Leblebinin coğrafi işaret almasının işlerine olumlu yansıdığını vurgulayan Şenarslan, yurt dışından isteyenler olduğunu dile getirdi.

"LEBLEBİ KAVRULURKEN ÇOK GÜZEL BİR KOKU ÇIKAR"

Leblebiciliği oğluna devreden baba Hulusi Şenarslan da babasından öğrendiği mesleği oğluna devretmenin rahatlığını yaşadığını söyledi. Şenarslan, Seydişehir'de leblebiciliğin 730 yıllık tarihi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: