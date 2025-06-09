Sadece kuşaktan kuşağa gelen bir mesleği başarı ile ve aynı titizlikle devam ettirmek başlı başına bir başarı olarak kabul ediliyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2023'te coğrafi işaret alarak tescillenen Seydişehir leblebisi, ailenin 6. kuşak temsilcisi tarafından üretilmeye devam ediyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde leblebi üretmeye devam eden 30 yaşındaki Eyüp Şenarslan, 175 yıllık leblebi ocağının sönmemesi için çalışıyor.
MESLEĞİ BABASINDAN DEVRALDI
Baba mesleğini devam ettiren Eyüp Şenarslan, babasının emekli olmasına rağmen zaman zaman kendisine yardıma geldiğini söyledi.
Kendisinden 5 kuşak öncesinin de leblebi ürettiğini anlatan Şenarslan, "Babam bana devretti, nasip olur da bir oğlum olursa ben de ona devretmeyi düşünüyorum." dedi.
GÜNDE 12 SAAT ÇALIŞIYORLAR
Okul çıkışlarında babasına yardıma ederek mesleğe başladığına değinen Şenarslan, "Dükkanı sabah 08.00'de açıyoruz. Akşam 20.00'de kapatırız. Taze taze sıcak leblebi kavuruyoruz. Çok fazla yapıp bayatlamasını istemiyoruz. Günde aşağı yukarı 50 kilogram civarında kavuruyoruz. Ertesi gün bir daha yapıyoruz." diye konuştu.
Leblebinin coğrafi işaret almasının işlerine olumlu yansıdığını vurgulayan Şenarslan, yurt dışından isteyenler olduğunu dile getirdi.
"LEBLEBİ KAVRULURKEN ÇOK GÜZEL BİR KOKU ÇIKAR"
Leblebiciliği oğluna devreden baba Hulusi Şenarslan da babasından öğrendiği mesleği oğluna devretmenin rahatlığını yaşadığını söyledi. Şenarslan, Seydişehir'de leblebiciliğin 730 yıllık tarihi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Leblebi kavrulurken çok güzel bir koku çıkar. O gündür bu gündür Seydişehir'de leblebicilik yapılır. Bir nohut dört sefer ateşten geçer, iki ay emek çekilir. Zor bir meslek. Babam, alüminyum fabrikası kurulmadan evvel 365 tane bu tezgahtan olduğunu söylüyor. Ama günden güne azaldı. Sadece şu anda iki kişi kaldık. Askerden sonra başladık diyelim. Daha evvelinden de lise yıllarında babama yardıma gelirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra baba mesleğine sarıldık. 1993'ten beri bu işi yapıyorum. Aslında makine teknikeriyim. Ufak tefek tamiratları kendimiz yapıyoruz. Emekli olunca oğluma devrettim. Şimdi ona yardım ediyorum. Gelen müşteriler eskiden babamı sorarlardı, şimdi beni soruyorlar. Bu iş silsileyle devam ediyor.
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