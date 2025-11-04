Konya'da yaban keçisi öldürenlere 1,9 milyon lira ceza

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya'da 2 yaban keçisini öldüren kişilere 1,9 milyon lira ceza verdi.
- Ekipler, ihbar üzerine 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak parçalanmış 2 yaban keçisi ve bir tüfek ele geçirdi.
- Yaban keçileri ve tüfeğe el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı doğal yaşamı korumak için denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Konya'da, 2 yaban keçisinin öldürülmesine ilişkin yaptırım uygulandı.
DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.
PARÇALANMIŞ 2 YABAN KEÇİSİ BULUNDU
Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
1,9 MİLYON TL CEZA
Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.