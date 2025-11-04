Konya'da yaban keçisi öldürenlere 1,9 milyon lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı doğal yaşamı korumak için denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Konya'da, 2 yaban keçisinin öldürülmesine ilişkin yaptırım uygulandı.

DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

PARÇALANMIŞ 2 YABAN KEÇİSİ BULUNDU

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

1,9 MİLYON TL CEZA

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: