Kurban kesiminde acemi kasaplara dikkat

AA

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 2,8 milyon küçükbaş, 850 bin büyükbaş kesildi.

Kurban Bayramı yaklaştıkça, hayvan satışı, satış yerleri ve kesim için ilgili kurumların uyarıları da gelmeye başladı.

ACİME KASAPLARA KARŞI UYARI

Kurban Bayramı öncesinde özellikle büyükşehirlerde artan nüfus göz önünde bulundurularak modern ve hijyenik kurban kesim alanlarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de acemi kasaplara karşı dikkatli olunmasını istedi.

“ETLERİN DÜZGÜN ŞEKİLDE PARÇALANIP DAĞITIMI SAĞLANMALI”

Palandöken açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kurban yerleri daha kontrollü gibi görünse de hijyen açısından orada çalışacak, işlemi yapacak acemi kasaplar gerçekten vatandaşlara eziyet çektirebiliyor. Bu önemli bir konu. Kurban vecibesini yerine getirecek olanlar için etlerin düzgün şekilde parçalanıp dağıtımdaki sorunların giderilmesi için tedbirlerin alınması gerekli.

KESİMDE GEÇEN SENENİN RAKAMLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon ise küçükbaş kurban kesiminin gerçekleştiğini söyleyen Bendevi Palandöken, “Bu yıl kurban sayısında geçen yıla benzer bir bekleyiş var. Bu sebeple hem hijyen kontrollerinin sağlanması hem de vatandaşların rahatlıkla bu ibadeti yerine getirebileceği alanların hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda bazı şehirlerimizde randevu sistemleri mevcut. Ancak vatandaşlar bu durumdan rahatsız olabiliyorlar, sabah akşam orada beklemek zorunda kalıyorlar.

SOKAKLANDA "BEN KASABIM" DİYENLERİN VERDİĞİ ZARARLAR

Aynı şekilde, etlerin parçalanması veya sokaklarda 'ben kasabım' diyenlerin hijyen kurallarına uygun olmayan şekilde hayvan kesmesi hem deriyi ziyan edebiliyor hem de hayvanlara eziyet edebiliyor.

PARÇALAMA İŞLEMİNDE MASA VE BIÇAK GEREKLİ

Dolayısıyla bu işlerin profesyonelce yapılması gerekiyor. Mümkünse kurban kesimi yapılacak merkezlerde modern ekipmanlarla kesim yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması da önemli. Bu tedbirler olmadığı zaman insanlar kendi imkanlarıyla bahçelerinde kesim yapmak zorunda kalabiliyorlar. Sokak kasaplarına sertifikası olmayan, hijyen kurallarına uymayan kişilerin para kazanmak amacıyla hayatlarında hiç bıçak kullanmamışken 'ben kasabım' demeleri ise çok büyük risk taşımaktadır. Aynı şekilde parçalama işlemi için gerekli masa ve bıçaklar gibi çeşitli ekipmanlar da mevcut değil.” diye konuştu.