Kütahya Domaniç Dağları'nda sonbahar

- Domaniç Dağları'nda sonbahar renkleri, görenleri büyüleyen görsel bir şölen sunuyor.
- Bölge, hafta sonları doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.
- Havadan çekilen görüntüler, bölgenin güzelliğini gözler önüne seriyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Domaniç Dağları’nda sonbahar....
Kütahya’da kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Domaniç Dağları, sonbahar ile birlikte görsel bir şölen sunuyor.
SONBAHARIN TÜM RENKLERİ BİR ARADA
Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları arasında yer alan bölge, ilçeyi Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlayan kıvrımlı orman yolu boyunca sonbaharın tüm renk tonlarını gözler önüne seriyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ AKININA UĞRUYOR
Yaklaşık 17 kilometrelik kara yolu, hafta sonları ise doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor.
Doğanın tüm renklerini bir arada barındıran Domaniç Dağları, havadan çekilen görüntülerle güzel manzaralar oluşturuyor.