Londra'yı gezen adam Tower Bridge manzarasını beğenmedi

Bir genç, Londra’yı gezdirdiği babasına Tower Bridge manzarasını beğendiremedi. "Burada manzara mı var, sen git İstanbul’daki manzarayı gör…" diyen adam, bölgeden de hızla uzaklaştı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 10:36

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar, dikkat çekmeye devam ediyor... 

Henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, babasını Londra'da gezmeye çıkardı. 

Londra'da Tower Bridge manzarasını gören adam ile oğlu arasındaki diyalog ise izleyenleri de gülümsetti.

LONDRA'YI BEĞENMEDİ

Tower Bridge manzarasını beğenmeyen babanın gözleri İstanbul'u aradı. 

Babasına "Manzara nasıl" diye soran genç, "Oğlum ne manzarası ya burada manzara mı var" tepkisiyle karşılaştı. 

İSTANBUL'U ÖRNEK VERDİ

Manzarayı beğenmeyen ve Türkiye'yi özleyen baba, "Sen git İstanbul'daki manzarayı göre. Hadi gidelim, beni götür buradan ya." dedi. 

