Makasları tuzlayın, bakın ne işe yarayacak..

Pek çok kişi makası bilemek için özel taşlara ya da profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyduğunu sanır.

Oysa pek bilinmeyen, son derece pratik bir biley yöntemi var ki makasları yalnızca birkaç saniye içinde adeta jilet gibi keskinleştiriyor.

Üstelik malzeme olarak ihtiyacınız olan şey sadece tuz!

Makasları tuzlamak olarak bilinen bu yöntem, tuzun kristal yapısından faydalanarak körleşmiş makasları hızlıca eski keskinliğine kavuşturuyor.

MAKAS TUZLAMA YÖNTEMİ

Bir tabağa bir miktar iri taneli tuz dökün.

Makası tuzun üzerinde birkaç kez açıp kapatın.

Tuz kristalleri makasın iki yüzeyini hafifçe törpüleyerek keskinleştirir.

İşlem bittikten sonra makası bir bezle iyice temizleyip kurulayın.

Bu yöntem özellikle hafif körleşmiş makaslarda hızlı ve etkili sonuç verir.