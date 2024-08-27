Malatya'da halay çeken inşaat işçilerinin görüntüsü gülümsetti Yeşilyurt ilçesinde yapılan konutlarda çalışan işçilerin inşaatta halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanlarında çalışmalar hızla sürerken Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Yeşilevler Sitesinde de bloklar yükselmeye başladı.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürerken cep telefonu ile çekilen bir görüntü ise izleyenleri gülümsetti.

İŞÇİLER HALAY ÇEKTİ

Görüntülerde çalışmaları görüntülemek isteyen ER TV'de Programlar Müdürü Burak Altun, cep telefonu ile hikaye çekerken inşaatta 4 işçinin halay çekmesine şahit oldu.

GÜNDEM OLDU

Görüntüler sosyal medyada yayımlarken hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte zor şartlar altında çalışan işçilerin bu şekilde stres attığı paylaşımı kısa sürede birçok kez izlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)