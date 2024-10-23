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AA

Vaşaklar, "kedigiller ailesinde yer alan, orta büyüklükteki etçil ve yabani hayvan türleri" olarak tanımlanıyor.

Nesli tehlike altındaki vaşaklar, Türkiye'de de çeşitli bölgelerde yaşıyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Kocaözü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bahçeden evlerine dönerken 2 vaşağı dere kenarında su içerken fark etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, vatandaşların seslenmesiyle bölgeden uzaklaştı.

MİLLİ PARKLAR "VAŞAK" OLDUĞUNU ONAYLADI

Fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen hayvanların vaşak olduğunu belirtti.