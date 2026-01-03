Abone ol: Google News

Malatya'ya meteor düştü: O anlar kamerada

Akçadağ ilçesinde meydana gelen meteor düşüşü gökyüzünü aydınlattı. Meteorun atmosfere giriş anı, olayın yaşandığı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 09:52
Malatya'nın Akçadağ ilçesine meteor düştü.

Bölge sakinlerini şaşkına çeviren olay, Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi.

METEOR ADETA GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kısa süreli hayrete neden olan doğa olayı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

