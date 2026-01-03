Malatya'ya meteor düştü: O anlar kamerada

- Malatya'nın Akçadağ ilçesine meteor düştü.
- Meteorun atmosfere girişi, Aydınlar Mahallesi'nde güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Parlak ışık geceyi aydınlattı ve bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.
Bölge sakinlerini şaşkına çeviren olay, Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi.
METEOR ADETA GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık, geceyi adeta gündüze çevirdi.
Kısa süreli hayrete neden olan doğa olayı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.