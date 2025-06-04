Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi düştü: Kara göründü

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde artan hava sıcaklıkları ve barajlarda elektrik üretimi için su tutulması, Manavgat Irmağı’nın debisinin gözle görülür şekilde düşmesine yol açtı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Manavgat Şelalesi'nde bu düşüş, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Irmak yatağındaki su seviyesinin azalması, şelaleyi oluşturan kayaların tamamen ortaya çıkmasına ve suyun altında küçük adacıkların belirmesine neden oldu.

MANZARA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Şelalenin şavlak olarak bilinen "Küçük Şelale" kısmında ise su o kadar azaldı ki, ırmağın bir yakasından diğerine yürüyerek geçmek mümkün hale geldi. Doğal güzelliği görmek için gelen ziyaretçiler, bekledikleri coşkulu şelale manzarası yerine kuru kayalıklarla karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Şelalede işletmecilik yapan esnaflar, Manavgat ve Oymapınar barajlarındaki su politikalarının ırmak üzerindeki doğal dengeyi bozduğunu savundu. Sabah saatlerinde şelalede neredeyse hiç su kalmadığını, akşam ise baraj kapaklarının açılmasıyla suyun tekrar yükseldiğini belirten esnaf, bu düzensizliğin hem doğal yapıyı hem de turizm potansiyelini olumsuz etkilediğini dile getirdi.