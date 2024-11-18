Manavgat yangınında kül olan tepeler yeniden sonbahar renklerine büründü

AA

Türkiye son yıllarda küresel ısınmanın da etkileriyle Akdeniz Bölgesi'nde büyük yangın felaketleri yaşadı.

Antalya, bu felaketlerden en çok etkilenen illerin başında geliyor.

Yangınlardan sonra başlayan yeşillendirme çalışmaları Antalya'da meyvelerini verdi.

YENİDEN SONBAHAR RENKLERİ HAKİM

Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu.

İlçede 28 Temmuz 2021'de başlayıp, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan ve günlerce süren yangın felaketinin izleri, her geçen mevsim biraz daha siliniyor.

Yangının ardından doğayı yeniden canlandırmak için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

5 MİLYON 170 BİN FİDAN DİKİLDİ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 milyon 170 bin fidan dikildi ve 153 bin ton tohum toprakla buluşturuldu. 30 bin hektar alanda doğal gençleştirme, 14 bin hektarda ise suni gençleştirme çalışmaları yürütüldü. Toprakla buluşturulan fidanlar arasında 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum ve 65 bin farklı yapraklı ağaç türü yer aldı.

Çalışmalar sonucunda Belenobası Mahallesi ve çevresindeki yangında küle dönen alanlarda, güz renkleri yeniden hakim olmaya başladı. Yeşeren ve sonbahar renklerinin göze çarptığı alanlar drone'la görüntülendi.