Manavgat'ta yanan ormanlık alanlar, yeşermeye başladı

Antalya Manavgat'ta 4 yıl önce meydana gelen yangın, ciğerlerimizi yaktı.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği yangının üzerinden 4 yıl geçti.

Ekipler, bir yandan fidanları toprakla buluştururken bir yandan da helikopterle havadan tohum attı.

Bölgenin yaban hayatına elverişli hale gelmesi için gece gündüz çalışıldı.

TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Manavgat'ta yangında zarar gören 25 bin hektar alana elleriyle fidanları diken ekipler, 101 bin kilogram kızılçam tohumunu da toprakla buluşturdu.

İlçede, elle yapılan gençleştirme ve endüstriyel plantasyon ağaçlandırmaları kapsamında 10 bin 537 hektarlık alanda ekim ve dikim yapan ekipler, 1354 hektarlık alanda ise defne ağaçlarını yeniden doğaya kazandırdı.

ÇOK SAYIDA FİDAN DİKİLDİ

Ormancılar, dozer ve ekskavatör yardımıyla 7 bin 110 hektar alanda toprak işlemesi yaparak da çok sayıda fidan dikti ve 5 bin 340 hektar sahada tohum ekimi yapıldı.

Ekipler olası orman yangınlarında yerleşim ve tarım alanlarında zarar oluşmaması ya da zararın en aza indirilmesi için de çalışma yürüttü. Bu alanların sınır hatları, yol kenarları ve köy yerleşim alanına yakın yerlere yangına daha dirençli olan 255 bin harnup, 220 bin servi, 111 bin zakkum ve 65 bin diğer yapraklı ağaçlara ait fidanlar dikildi.

Yapılan çalışmaların ardından bölgede yeniden yeşilin tonları hakim olmaya başladı.

Yeşile bürünen alanlardaki dikilen servilerin boyu 3, toprağa atılan kızılçam tohumlarından yeşeren fidanların boyu ise 1,5 metreyi buldu.

YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın bölgesinde karadan ve drone yardımıyla havadan yapılan çekimlerle bölgenin yeşile bürünmesini görüntülendi.

Yangın döneminde gri, siyah ve kızıla dönen alanların, yeni yapılan çekimlerde yeşil örtüyle kaplandığı görüldü.

Dolbazlar Mahalle Muhtarı Yunus Çetin, büyük bir yangın yaşadıklarını, ülke ve millet olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdiklerini söyledi.

Günlerce devam eden yangında her yerin siyaha döndüğünü anlatan Çetin, "Siyah olan yerler yavaş yavaş yeşile döndü. Kendi haliyle veya orman ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede ormanlar yeşil oldu, fidanlar 1,5-2 metreyi buldu.

Önceden ilçede duman ve kül kokusu vardı, insanlar nefes almakta zorlanıyordu. Şimdi ise hem ormanlar hem de havamız eski haline dönmeye başladığı için çok mutluyuz." diye konuştu.