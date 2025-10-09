Mangalcılar eti koymadan önce ızgaraya sarımsak sürüyor: İşte sebebi

Mangalın kokusu bile ayrı bir keyif…

Ancak gerçek mangal tutkunları bilir ki o mükemmel lezzeti yakalamak bazen küçük ama etkili tüyolarda gizlidir.

Çoğu mangal ustaları mangala etleri koymadan önce ızgaranın üzerine bir diş sarımsak sürer.

Sarımsağın amacı sadece lezzet değil. Bakın ne işe yarıyor.

MANGAL USTALARININ GİZLİ SIRRI

Sarımsak yemeklere kattığı aromasıyla yemeğin lezzetini katlıyor. Izgaraya sarımsak sürmek sadece lezzet vermekle kalmıyor.

Sarımsak, ısıyla temas ettiğinde demir veya paslanmaz çelik üzerinde bir tabaka oluşturur.

Böylelikle etler ızgara teline yapışmaz ve kolayca döndürülebilir. Etin lezzetine de lezzet katar.

Ayrıca sarımsak, ızgarayı temizlemeye ve dezenfekte etmeye de yardımcı olur. Önceki mangaldan kalan yağ ve bakteri izlerini temizler.

Nasıl uygulanır?

Bir diş sarımsağı ikiye bölün.

Izgara çok sıcakken, sarımsağı tüm ızgaranın üzerinde gezdirin.

Eti koymadan önce birkaç saniye bekleyin. Ancak çok fazla sarımsak kullanmayın.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak, allisin adı verilen güçlü bir bileşik içeriyor. Bu madde, antimikrobiyal ve antiviral özellikleri sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı vücudu savunuyor. Düzenli tüketim, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırarak hastalıklara yakalanma riskini azaltabiliyor.

Araştırmalar, sarımsağın kan basıncını düşürmeye ve kötü kolesterol (LDL) seviyesini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda kan dolaşımını iyileştirerek kalp-damar sistemini destekliyor.

B6 ve C vitaminleri, manganez, selen­yum ve kalsiyum bakımından zengin olan sarımsak, metabolizma ve kemik sağlığını destekliyor. Özellikle kış aylarında düzenli tüketilmesi öneriliyor.