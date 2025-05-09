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İHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafe işleten Oğuzhan Çırakoğlu, işletmenin tuvaletinde ilginç bir olay yaşadı.

Genç adam, tuvaletlerin bulunduğu alanda yerde bir kese buldu.

Keseyi inceleyen Çırakoğlu, içinin altınlarla dolu olduğunu gördü.

BULDUĞU KESEYİ KAMERALARA GÖSTERDİ

Çırakoğlu, durumu kayıt altına almak amacıyla keseyi güvenlik kamerasına gösterdikten sonra içeriğini inceledi.

Kamera görüntülerinden keseyi düşüren kişinin tespit edilememesi üzerine bir süre sahibinin gelmesini bekleyen işletme sahibi, başvuru olmayınca polis ekiplerine haber verdi.

POLİSE TESLİM ETTİ

Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme yaptıktan sonra altın dolu keseyi tutanakla teslim aldı.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kafeye gelen müşteriler üzerinden altınların sahibini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SAHİBİ ARANIYOR

Keseyi polis ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen işletme sahibi Oğuzhan Çırakoğlu, "İşletmemin içerisindeki bir alanda temizlik görevlisiyle beraber bir kese bulduk. Keseyi kontrol ettiğimizde içinde altınların olduğunu fark ettik. Altınların sahibinin bulunması için polise haber vererek keseyi de polis ekiplerine teslim ettik." dedi.