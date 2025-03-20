Manisa'ya zirai don uyarısı yapıldı

İHA

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava yaşanan bölgelere göre zaman zaman olumsuzu sonuçlar doğurabiliyor.

Bu kapsamda yetkililerden uyarılar da ardı ardına gelmeye devam ediyor.

"ÖNLEM ALINMASINDA YARAR VAR"

Manisa Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gece ilçede don olayı yaşandı. Çevreden edindiğim bilgiye göre sadece Tekeliler Mahallesinde var. İlçe ve çevresinde bugün ve yarın yine don tehlikesi bulunmakta ve bu nedenle bağlarda imkanlar ölçüsünde saman yada lastik yakılarak önlem alınmasında yarar vardır." uyarısında bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise şu ana kadar Sarıgöl ve çevresinden kendilerine ulaşan bir don zararı ihbarı bulunmadığını bildirdi.