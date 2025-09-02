Mardin'de 3 metrekarelik dükkanla çocuklarını okuttu

Mardin’in Artuklu ilçesinde çeyrek asrı aşkın süredir 3 metrekarelik dükkanını işleten İbrahim Eyiol, hayatını buradan yaptığı tost ve limonata ile kazanıyor. Eyiol, 2 çocuğunun eğitim masraflarını ve aile geçimini bu küçük dükkandan sağladı.

27 YILLIK TEST SERÜVENİ

Yaklaşık 27 yıldır tost yaptığını belirten Eyiol, “Sadece tost ve limonata yapıyorum. 3 metrekarelik alanda 27 yıldır bu işi sürdürüyorum. Benim işim sadece esnafla oluyor. Yenişehir’den buraya tost yemek için gelen insanlar var. 2 çocuğumu üniversite okuttum. Burada günde en az 100 tost yapıyorum.” dedi.

GENÇ ÇIRAĞIN DENEYİM KAZANMASI

Dükkanın tatillerde çalışan çırağı Umutcan Çalbay, iş deneyiminden memnun: “Okullar açık olduğunda okula gidiyorum, tatillerde buraya geliyorum. Boş zamanlarımı burada geçiriyorum, sosyalleşiyorum ve işimi yapıyorum. 3 metrekarelik alanda aileme destek oluyorum. Sıcakta biraz zor oluyor ama artık alıştık” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK DÜKKAN, BÜYÜK EMEK

Eyiol, İstanbul’da tost kültürünü gözlemledikten sonra Artuklu’ya dönüp işini kurduğunu belirterek, gençlere de işin inceliklerini öğretmeye devam ediyor.